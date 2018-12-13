AB Konseyi: Gıda güvenliği çalışmaları daha şeffaf olmalı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Avrupa Konseyi (AB), vatandaşların tarım ilaçları gibi konularda gıda güvenliği alanındaki bilimsel çalışmalara erişimini kolaylaştırma kararı kapsamında, daha fazla şeffaflık, kalite ve bağımsızlık çalışmalarının yanı sıra, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) yönetim ve bilimsel performansının AB\'ye bir bütün olarak daha iyi hizmet verebilmesi için geliştirileceğini duyurdu.

Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper) toplantısında yer alan Avrupa büyükelçileri bugün, AB risk değerlendirmesinin gıda zincirindeki şeffaflığı ve sürdürülebilirliği hakkındaki yönetmelikte, genel yaklaşımı üzerinde anlaştılar.

Avusturya Sürdürülebilirlik ve Turizm Bakanı ve Ulusal Konsey Başkanı Elizabeth Köstinger, vatandaşların gıda güvenliği konusundaki endişelerinin kulak ardı edilmediğini söyledi ve ekledi, “Görevimiz insanların gıda güvenliği konusunda yapılan çalışmalara erişimini kolaylaştırmak ve risk yönetimi konusunda bilimsel bir temel atmak. İnanıyorum ki şeffaflık ve yenilikleri koruma konularında bir denge kuracağız.”