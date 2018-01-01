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AB Konseyi Dönem Başkanlığı, Bulgaristan'a 75 milyon Euro'ya mal olacak

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- YENİ yılla birlikte Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı olan Bulgaristan'ın 6 ay sürecek başkanlığı boyunca düzenleyeceği etkinlik, toplantı ve konuk edeceği delegeler için yaklaşık 75 milyon Euro harcamaya yapacağı belir

01 Ocak 2018 18:14

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- YENİ yılla birlikte Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı olan Bulgaristan\'ın 6 ay sürecek başkanlığı boyunca düzenleyeceği etkinlik, toplantı ve konuk edeceği delegeler için yaklaşık 75 milyon Euro harcamaya yapacağı belirtildi.
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle AB Konseyi Dönem Başkanlığı koltuğu Türkiye\'nin sınır komşusu olan Bulgaristan\'a geçti. Başkanlık süresince 25 binden fazla yabancı konuk ve delegeyi misafir etmeye hazırlanan Bulgaristan hükümeti, yaklaşık 150 milyon Bulgar levası yani 75 milyon Euro\'luk bütçe hazırladı. Bu sürede Brüksel, Lüksemburg ve Sofya’da 2 binden fazla toplantı ve etkinlik yapılması bekleniyor. Avrupa Birliği içinde üye devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği organ olan konsey başkanlığında 18 aylık süre için görev yapacak 3 üye devletten oluşacak. Başkanlık 6 aylık dönemlerle üye devletler arasında el değiştirecek. Bu anlamda Bulgaristan görevi Estonya’dan devralırken, 6 ay sonra Avusturya’ya teslim edecek.
Bulgaristan’ın dönem başkanlığı bütün Avrupa için güç bir zamanda gerçekleşecek. Ortak göç politikası ve Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden ayrılması (Brexit) yeni yılın ilk 6 aya damga vurması beklenen konular arasında yer alıyor. Ayrıca Schengen ve Euro Bölgesi\'ne katılmak isteyen Bulgaristan bu zorlu konularda başkanlık yapacak. Bulgaristan\'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı\'ndan sorumlu bakanı Lilyana Pavlova, 2020 bütçesi ve Brexit görüşmelerine bağlı olan genç insanların geleceğinin önemli olduğunu ifade etti.
Programda ayrıca Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifleri, mülteci ve göç kapsamında güvenlik ve istikrar, ortak bir savunma ve ekonomik büyüme ile AB\'nin dijital pazarına odaklanmış konular yer alıyor.
İLK ETKİNLİK KONSER
Bulgaristan\'ın en önemli gündem noktaları arasında göç politikasına yönelik bir \'göç paketi\' hazırlaması da bekleniyor. AB Konseyi Dönem Başkanı olarak Bulgaristan, ilk etkinliği bu akşam AB Dönem Başkanlığı Sorumlusu Lilyana Pavlova ve Kültür Bakanı Boil Boev’in himayesinde düzenlenecek \'Avrupa’nın ruhu\' konseri olacak.

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