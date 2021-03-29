AB Konseyi Başkanı Michel, gelecek hafta Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelecek

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelecek hafta Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği açıklandı.

Michel'in sözcüsü Barend Leyts, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada görüşmenin 6 Nisan'da gerçekleşeceğini açıkladı.

Michel geçen hafta gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından,"Gerçekten Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin mümkün olacağını umuyoruz, ama aynı zamanda Türkiye'nin olumlu ve ılımlı davranışlar sergilemesi de bizim için önemli" demişti.