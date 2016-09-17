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Bilim / Teknoloji

AB Komisyonu'ndan WhatApp ve Skype'a 'hazır ol' talimatı!

Avrupa Birliği Komisyonu; WhatsApp ve Skype gibi iletişim yazılımlarına yeni düzenlemeler için hazır olma talimatında bulundu

17 Eylül 2016 01:37

Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, 2020 yılına kadar 5G iletişim organizasyonunu hayata geçirmeyi hedefliyor. Hedef, 1Gbps veri transferi olarak belirlendi. Avrupa Birliği Komisyonu, iletişim ve güvenlik alanlarında denetim sağlanmasına yönelik çalışmalarında da sona yaklaştı.WhatsApp ve Skype gibi devler, bu politikalardan ciddi anlamdan etkilenecek. Peki bunların WhatsApp ve Skype’ı ilgilendiren noktası hangisi?

CNN Türk’te yer alan habere göre, Avrupa Birliği Komisyonu, yeni iletişim protokolleri uyarınca Facebook’un WhatsApp ve Microsoft’un Skype uygulamalarının, polis ve acil sağlık aramalarında altyapı sağlamasını istiyor. İki şirketin de, bu politikaya uygun davranması bekleniyor.

Diğer bir protokol ise YouTube gibi video siteleri ile alakalı. Avrupa Birliği Komisyonu, YouTube’un telif hakkına sahip videoları yayınlamak konusunda daha dikkatli olmasını istiyor.

The Computer & Communications Industry Association (Avrupa Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Derneği) yeni yapılanma hakkında Facebook, Google, Amazon ve Microsoft için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

The Computer & Communications Industry Association’ın (Avrupa Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Derneği) 28 kuralı mevcut. Bu kurallara, dünya devlerinin nasıl tepki vereceği ise merak konusu.

 

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