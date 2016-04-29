AB Komisyonu'ndan askı önerisine ret



AB Komisyonu, Almanya ve Fransa'nın vize muafiyeti olan ülkelerden olası kitlesel seyahatlere karşı için oluşturulan acil durum mekanizmasının sertleştirilmesi önerisine karşı çıktı. Brüksel'deki AB Komisyonu sözcüsü, 2014'den beri acil durumlarda vize serbestisinin kaldırılmasını öngören bir düzenlemenin zaten var olduğunu vurguladı. Komisyon sözcüsü, "AB Komisyonu şu anda var olan askı mekanizması üzerinde yeniden çalışma önerisini ele alma niyetinde değil" diye konuştu.

AB Komisyonu'nun Türk ve Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması ile ilgili görüşünü ise yakında açıklaması bekleniyor. Ancak bu konuda AB ülkeleri arasında görüş ayrılıkları mevcut. Bazı AB ülkeleri, vizelerin kaldırılmasının ardından Balkan ülkelerinden Almanya'ya artan yasadışı seyahatlere işaret ederek Türkiye ve Ukrayna'dan da yasadışı girişlerin artabileceğini gündeme getiriyor.

Ancak sadece AB Komisyonu'nun kararı vize muafiyeti için yeterli değil. Her iki ülke vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmasını AB ülkelerinin yanı sıra AB Parlamentosu'nun da onaylaması gerekiyor.

Fransa ve Almanya'nın askı önerisi

Reuters haber ajansı ele geçirdiği bir belgeye dayanarak Almanya ve Fransa'nın gelecekte üyelerin tek başına alacağı kararla vize muafiyetini kaldırılabilmesini istediğini bildirmişti. Almanya ve Fransa'nın önerisine göre, ilgili AB ülkesi vize muafiyetini kaldırmak istediğinde, AB üyesi ülkeler "o andaki durum ve dış politika"yı gerekçe göstererek nitelikli çoğunlukla bu karara karşı çıkabilecek.

Yeni mekanizmanın söz konusu üçüncü ülkeden girişlerin ve iltica başvurularının artması durumunda devreye sokulması talep ediliyor. Sorunun altı ay içinde çözülmemesi halinde de AB Komisyonu'nun ilgili ülkeli vize muafiyeti sağlanan ülkeler listesinden çıkarılmasını önermesi isteniyor.

Şu anda var olan düzenleme ise üye ülkenin durumu önce altı ay gözlemlemesi ve daha sonra Komisyon'dan bir değerlendirme istemesini öngörüyor.