AB Komisyonu'nda paravan şirket skandalı



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun rekabetten sorumlu eski üyesi Neelie Kroes ve bazı yabancı politikacıların son yıllara kadar Bahama Adaları'nda hayali şirketlerinin olduğu bildirildi. ‘Süddeutsche Zeitung' gazetesi ada devletinin ticari şirket kayıtlarındaki gizli belgeleri yayımladı. Ticari şirket siciline göre 1990 – 2016 yılları arasında Bahama Adaları'nda 175 bin 888 paravan şirket ve vakıf kurulmuş.

Vergi kaçırmak ya da para aklamak amacıyla işletilmemesi ve Kroes'in yaptığının aksine bildirim şartının ihlal edilmemesi kaydıyla hayali şirket kurmak suç kapsamına girmiyor. Gazetenin konuyla ilgili haberinde eski Komisyon üyesinin AB'nin davranış kurallarına aykırı olarak 2000 – 2009 yılları arasında Bahama Adalarında kayıtlı Mint Holdings Limited şirketinin direktörlüğünü yapmış. Komisyon üyelerinin para karşılığında yan görev üstlenmesi yasaklanmıştı. Neelie Kroes 2004 – 2010 yılları arasında Komisyon üyeliği görevinde bulunmuştu.

‘Süddeutsche Zeitung' gazetesindeki haberde Kroes'in şirketten ayrıldığını açıklamasının gerektiğine de yer verildi. Eski Komisyon üyesi bu hatanın gözünden kaçtığını söylemekle yetindi. Avukatı Kroes'in sorumluluğu üzerine aldığını ve Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'e rapor vereceğini duyurdu.

Vergi cennetlerindeki paravan şirketlerle ilgili araştırmaya katılan ‘Süddeutsche Zeitung'a iletilen dokümanlara göre paravan şirketlerde müdür, sekreter ve başkan sıfatıyla adları geçen politikacılar arasında eski Kolombiya Madencilik Bakanı Carlos Caballero Argaez, Kanada Maliye Bakanı William Francis Morneau ve Angola Devlet Başkan yardımcısı Manuel Domingos Vicente de bulunuyor. Listede, Dünya Tenis Federasyonları Birliği ile yüz dolayında Alman'ın da adı geçiyor.

Vergi cennetleri sıkı takipte

Kroes'in avukatı eski Komisyon üyesinin müdürü olduğu hayali şirketin Amerikan enerji şirketi Enron ile milyarlarca dolarlık iş bağlantısı yapmak üzere kurulduğunu, ancak bu planın gerçekleşmediğini söyledi. Neelie Kroes'in hayali şirketle ilişkisi olduğunu ifşa etmemesi sebebiyle emeklilik maaşıyla diğer hak edişlerini kaybetmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

Eski İngiliz sömürgelerinden Bahama Adaları on yıllardır dünyanın belli başlı vergi cennetleri arasında yer alıyor. Banka hesapları hakkında sır verilmeyen bu ülkede gelir ve servet vergisi tahsil edilmiyor. Skandalı ortaya çıkaran uluslararası araştırma şebekesi ICIJ Panama'daki mali müşavirlik şirketi Mossack Fonseca üzerinden işletilen hayali şirketlerin dökümünü de çıkarmıştı.