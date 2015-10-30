AB Komisyonu'na Türkiye eleştirisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü uzmanlarından Emma Sinclair-Webb, AB
Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nu seçimler nedeniyle zamanında
açıklamamasını "sıradışı" bulduğunu ve "kirli bir anlaşma" yapılmış izlenimi
uyandırdığını söyledi.
AB'nin üye adayları ile ilgili ilerleme raporlarının seçimlerden bağımsız olması
gerektiğini belirten Sinclair-Webb, bunun tüm AB üyeleri, Avrupa Parlamentosu ve
Türkiye'nin kendisi için de önemli olduğunu söyledi.
AB Komisyonu ile Türkiye arasında mülteci krizi konusunda devam eden pazarlıklara
dikkat çeken Sinclair-Webb, "Eğer AB Türkiye ile sığınmacı akınının kontrol altına
alınması anlaşması yapıyor ve bunun karşılığında da Türkiye'de basın özgürlüğü ve
insan hakları ihlâllerine göz yumuyorsa, bu son derece kaygı verici olur" dedi.
"Sığınmacıların ülkede tutulması için bu tür şeylere göz yumulursa, bu AB'yi ricacı
konumuna getirir" diyen Sinclair-Webb, bunun da AB'nin değerlerine ihanet olacağını
belirtti. Sinclair-Webb, ayrıca Türkiye'deki 2 milyon Suriyeli mültecinin de insan
haklarını söz konusu olduğunu da vurguladı.
Ankara ile yapılacak işbirliğinin "kısa vadeli başarı" getireceğini ifade eden İnsan
Hakları İzleme Örgütü'nden Sinclair-Webb, Türkiye'nin mültecilere karşı şimdiye
kadar cömert davrandığını, Avrupa Birliği'nin de çark etmek yerine sığınmacıların
daha adil dağılımı için çaba göstermesi gerektiğni savundu.