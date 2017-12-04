AB Komisyonu yeni antidamping yasalarını onayladı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği Konseyi Pazartesi günü birliği adaletsiz ticaret uygulamalarına karşı korumaya yardımcı olacak yeni antidamping yasalarını onayladı.

Bu yeni antidamping metodolojisi, ithal ürünlerin fiyatlarının devlet müdahalesi ile yapay olarak düşürüldüğü durumları ortaya çıkartacak. AB dönem başanlığını yürüten Estonya’da Ticaret Bakanı Urve Palo “Bugün başkanlığımızın önceliklerinden birini yerine getiriyoruz: AB üreticilerine adil bir ticaret ortamı yaratmak için antidamping enstrüman çantamızı büyütüyoruz. Yeni kurallar tüm ticaret ortaklarımız bize ürünlerini müdahale edilmemiş fiyatlar üzerinden ve adil piyasa rekabetine saygı duyacak şekilde satacak” dedi.

Yeni çerçeve önceki sisteme göre pazar ekonomileri ve kapalı ekonomiler için ayrışan metodu ortadan kaldırıyor ve üreticilere koruma sağlıyor.

“Ciddi pazar bozunması” durumunu kanıtlayabildiği takdirde AB Komisyonu ürüne benzer gelişmişlikte bir ekonomiyle karşılaştırılarak yeni bir fiyat verilebilecek.