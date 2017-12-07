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Deutsche Welle

AB Komisyonu Polonya, Çekya ve Macaristan'ı mahkemeye verdi

AB Komisyonu Konsey kararına rağmen mülteci almayı reddeden üç ülkeyi Adalet Divanı'na şikayet etti. 2015 yılında Yunanistan ve İtalya'daki mültecilerin AB ülkeleri tarafından paylaşılması kararlaştırılmıştı.

07 Aralık 2017 18:13

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Macaristan, Polonya ve Çekya'yı mülteci kabul etmeye direndikleri gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı'na şikâyet etti. Komisyon'dan yapılan açıklamada üç AB üyesinin İtalya ve Yunanistan'da biriken mültecileri almaya hazır olduklarına dair herhangi bir belirti bulunmadığı belirtildi. Avrupa Birliği mahkemesindeki davalar davalı ülkelere para cezası verilmesiyle sonuçlanabiliyor.

AB İçişleri Bakanları Konseyi 2015 yılının Eylül ayında Doğu Avrupa ülkelerinin itirazlarına rağmen 120 bin dolayındaki mültecinin üye ülkeler arasında paylaştırılmasını kararlaştırmıştı. Mültecilerin 2017 Eylülüne kadar kota sistemiyle ortaklar arasında paylaştırılması öngörülüyordu.

Macaristan ve Polonya şimdiye kadar İtalya ve Yunanistan'dan mülteci almadı. Çekya'ya ise sadece 12 mülteci kabul edildi. Dağıtım programının sona ermesine rağmen eylül ayına kadar Yunanistan ve İtalya'da karaya çıkan mültecileri kabul etme yükümlülüğünün ortadan kalkmadığı açıklandı.

Göç, İçişleri ve Vatandaşlık işlerinden sorumlu Komisyon üyesi Dimitris Avramapulos Adalet Divanında dava açmalarına rağmen diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını söyledi. Komisyon üyesi şikâyetçi olukları ülkelerin tavırlarını değiştirmeleri durumunda davayı çekeceklerini açıkladı. AB Komisyonu Çekya, Macaristan ve Polonya hakkında AB antlaşmalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatmıştı. Avrupa Birliği Adalet Divanı mültecilerin paylaştırılmasına itiraz eden Macaristan ve Slovakya'nın yaptığı ortak başvuruyu reddetmişti.

DW/KNA/AF/AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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