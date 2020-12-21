AB Komisyonu, Pfizer ve BioNTech aşısına kullanım izni verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının AB ülkelerinde kullanılmasına onay verdi.

Bugün Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) onay verdiği Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in aşısına, akşam saatlerinde AB Komisyonu'nun da onay verdiği belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, EMA'nın onayından sonra sosyal medyadaki hesabında yaptığı paylaşımda, "Hızlı harekete geçeceğiz. AB Komisyonu'ndan bu akşam bir karar çıkmasını bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.

AB Komisyonu'nun tasdik kararının ardından aşı dağıtımının kısa sürede başlaması planlanıyor.

Pfizer'in geliştirdiği aşıya Britanya, Kanada ve ABD onay verdi; bu ülkeler aşılama sürecine başladı.