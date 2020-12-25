AB Komisyonu'ndan Türkiye'ye Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Can Dündar çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'ye hukukun üstünlüğü uyarısı yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) aldığı nihai karar doğrultusunda 4 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'nin yayımladığı 'Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü durumu' başlıklı yazıda, Ankara'ya temel insan hakları ve yargı hususunda belirli tavsiyeler eşliğinde ciddi kaygıların yıllık raporlarda iletildiği hatırlatıldı.

Euronews'in aktardığına göre; Avrupa Birliği Komisyonu Dış Politika Sözcüsü Nabila Massrali, söz konusu yazıda "Almanya'da yaşamını sürdüren gazeteci Can Dündar'ın temel ifade özgürlüğünü kullandığı için cezalandırılması ve Osman Kavala'yla ilgili uzayan tutukluluğunun, Türkiye'ye yapılan tavsiyelerin tam da tersi istikamette gelişmeler olduğunu" dile getirdi.

"Somut ve sürdürülebilir ilerleme gösterme" çağrısı

Massrali, AB'ye aday ve Avrupa Konseyi'nin eski bir üyesi olan Türkiye'nin 'acil olarak AB-Türkiye ilişkilerinin köşe taşı olan temel haklara saygı yönünde somut ve sürdürülebilir ilerleme göstermesi gerektiğini' kaydetti.