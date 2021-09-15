AB Komisyonu'ndan "aşısızların pandemisi" uyarısı

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "aşısızlar arasında bir pandeminin başlamaması için" Koronavirüs'e karşı aşılanmanın hızlanması gerektiğini belirtti.

Göreve gelmesinden bu yana ikinci halka sesleniş konuşmasını yapan Ursula von der Leyen, "Bunun aşısızlar arasında bir pandemiye dönüşmemesi için her şeyi yapalım" diye konuştu.

Ağustos sonu verileri 27 ülkelik bloğun yüzde 70'inin aşılandığını gösterse da, üye ülkelerin aşılanma oranları arasında ciddi farklılıklar bulunuyor.

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ursula von der Leyen, AB'nin iklim krizi konusunda da daha ciddi adımlar atması gerektiğini savundu.

Komisyon Başkanı, 2050 itibariyle AB'nin çevreye hiç zarar vermeyen bir kurum haline gelmesi gerektiğini belirtirken, o noktada ekonominin dijital dönüşümünün de tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, AB'nin doğayı ve biyoçeşitliliği korumak için kullanılan uluslararası fonlarının miktarlarını iki katına çıkaracaklarını belirtti ve "Bugün vermek istediğim mesaj AB'nin daha fazlasını yapmaya hazır olduğudur" dedi.