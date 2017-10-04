AB Komisyonu: Katalonya bağımsızlık referandumu yasa dışı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği Komisyonu 1. Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, geçtiğimiz Pazar günü İspanya’nın Katalonya bölgesinde gerçekleşen referandumun yasa dışı olduğunu vurguladı.

Timmermans, \"İspanya’nın bir iç meselesi\" diye nitelendirdiği sorun için, \"Bu nedenle İspanya Anayasası çerçevesinde çözülmesi gereken bir konu\" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in meseleyi makul yollardan çözmesinden emin olmak adına İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile tam bir irtibat halinde olduğunu aktardı. Timmermans “Şiddet asla politikadaki sorunları çözemez ve Avrupa bunu herkesten iyi biliyor” dedi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki Hıristiyan Demokratların Parlamento Grubu Başkanı Manfred Weber ise, “Katalan otoriteleri geri dönülemeyecek adımlar atmamaları konusunda uyarıyoruz. İspanya’dan ayrılmak, ortak pazardan, Schengen’den, Euro Bölgesi’nden ayrılmak anlamına gelir. Bu gerçekten Katalanların çıkarına hizmet eder mi?” diye konuştu.