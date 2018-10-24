AB Komisyonu İtalya'ya 'hayır' dedi

İtalya'nın yeni bütçesinde borçlanmayı arttırma planları Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından geri çevirildi. Komisyon AB tarihinde ilk kez olmak üzere bir ülkenin mali yıl bütçe taslağını onaylamayarak, üç hafta içinde gerekli değişikliğin yapılması talebiyle taslağı İtalya'ya iade etti.

AB Komisyonu İtalyan hükümetinin bütçe planlarının "AB tarafından yapılan tavsiyeleri ağır şekilde ihlal ettiğini" duyurdu. İtalya hükümeti Komisyonun kararına kayıtsızlıkla tepki gösterdi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis "İtalya'nın yükümlülüklerini açık şekilde ve bilerek ihlal ettiğini, dolayısıyla Komisyon'a bütçe taslağını geri çevirmekten başka çare bırakmadığını" söyledi.

İtalya'da Haziran ayında göreve başlayan popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi'nden oluşan koalisyon hükümeti seçim kampanyası sırasında tasarruf politikasına son verme vaadinde bulunmuştu. Koalisyonun ekonomik planları arasında temel gelir uygulamasına geçilmesi ve erken emeklilikten yararlandırılma da bulunuyor.

İtalya'nın bütçe taslağında Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,4 oranında ek borçlanmaya gidilmesi öngörülüyor. Bir önceki hükümet ile Brüksel arasında varılan anlaşmadaki oranın üç katına tekabül eden bu oran Komisyon'un önerileri ile taslak arasında 25 milyar Euro'luk fark meydana getiriyor. AB Komisyonu bu duruma istikrar ve büyüme paktı tarihinde ilk kez rastlandığını duyurdu.

Roma direniyor

Yunanistan'dan sonra borcu en yüksek Euro Bölgesi ülkesi olan İtalya'nın borç stoku GSYH'sının yüzde 131'ini buluyor. "Borcu borçla kapatmaya çalışmak cazip gelebilir ancak bir noktadan sonra borçlar çok artar" diyen Dombrovskis, İtalya'nın borç faizi olarak eğitim bütçesinden daha fazla para ödediğini hatırlattı.

AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici "topun şimdi İtalya'nın sahasında olduğunu" ve "önümüzdeki üç hafta zarfında Roma hükümetiyle yapıcı diyalog yürütmeyi umduklarını" söyledi.

İtalya hükümeti ilk tepkisinde uzlaşma gönüllülüğü göstermedi. İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Fark etmez, geri adım atmayacağız" dedi. Salvini AB Komisyonunu "hükümetine değil, İtalya halkına saldırmakla" suçladı.

Komisyona ayakkabılı tepki

Lig Partisi'nin Avrupa Parlamentosu üyesi Angelo Ciocca bütçe taslağının Komisyon tarafından geri çevrilmesine sıra dışı bir tepki gösterdi. Ciocca ayakkabısını çıkararak, Moscovici'nin not aldığı kağıtlara vurdu.

İtalya Komisyon'un taleplerini kabul etmediği takdirde Brüksel aşırı bütçe açığı nedeniyle bu ülke hakkında işlem başlatabilecek. Anlaşmazlık İtalya'ya milyarlarca euroluk ceza verilmesine ve yapısal kalkınma yardımlarının azaltılmasına yol açabilir. Ancak böyle bir karar üye ülkeler tarafından onaylandığı takdirde alınabiliyor.

Avrupa Parlamentosu'ndan tepki

İtalya hükümetinin bütçe politikasındaki ısrarı Avrupa Parlamentosu'nda da eleştirildi. Sosyal Demokrat Partiler grubunun başkanı Udo Bullmann bütçe taslağını "siyasi provokasyon" olarak nitelendirdi. Muhafazakâr Avrupa Halk Partisi'nin grup başkanı Manfred Weber anlaşmazlığa finans piyasalarının olumsuz tepki gösterebileceği ve "İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın da bu durumdan etkilenebileceği" uyarısında bulundu.

Euro İstikrar Mekanizması Başkanı Klaus Regling aşırı tepkilerden kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Regling "paniğe kapılmaya gerek olmadığını" ve "anlaşmazlığın muhtemel negatif sonuçlarının diğer ülkelere de sıçrama riskinin son derece düşük olduğunu" söyledi.

DW, afp/AG, GA

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