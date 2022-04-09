AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Ukrayna'ya destek için 10 milyar euro yardım toplandı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya destek için topladıkları mali yardımların 10,1 milyar euroya ulaştığını açıkladı.
Twitter'dan paylaştığı mesajında yardımların gelmeye devam edeceğinin altını çizen Komisyon Başkanı, "Bugün Ukrayna içinde ve dışında işgalden kaçan insanlar için 9,1 milyar euro topladık. Ve daha fazlası gelecek! Destek vermeye devam edeceğiz. Ve bombalar durduğunda, Ukraynalıların ülkelerini yeniden inşa etmesine yardım edeceğiz" dedi.
Euronews'in haberine göre Komisyon'un Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte Ukrayna'da yerinden edilmiş kişiler için bu yardıma bir milyar euro daha eklediğini de söyleyen Von der Leyen "Bu olağanüstü bir şey. 10,1 milyar euroya ulaştık" dedi.
"Sizin kavganız bizim kavgamız"
Cuma günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret eden Leyen yaptığı açıklamada, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim" ifadelerini kullandı.