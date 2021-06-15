AB Komisyonu Başkanı Leyen: Rusya'yla ilişkilerin daha öngörülebilir olmasını istiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , Rusya ile mümkün olan alanlarda diyaloğun geliştirilmesinden yana olduklarını söylerken, ilişkilerin daha öngörülebilir olmasını istediklerini ifade etti.

AB-ABD Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Leyen, "Rusya AB'nin en büyük komşusu, bu önemli komşuya karşı ortak yaklaşıma sahibiz. Bildiğiniz üzere, Rusya'yla ilişkiler son yıllarda yaşanan olaylar sonucunda olumsuz bir sarmala girdi. İlişkilerin daha da öngörülebilir olacağı bir duruma gelmek istiyoruz" dedi.

Öngörülebilirliğin oluşması için gereken koşulları sıralayan Leyen, bunların uluslararası hukuka ve insanlarına uyulması, Moskova'nın 'Avrupalı demokrasileri yıkma' girişimlerine karşı koyulması olduğunu savundu.