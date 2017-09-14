AB Komisyonu Başkanı Juncker: Katalonya ayrılırsa, AB üyesi olarak kalamaz

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin bağımsızlık referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, referandum sonucuna saygılı olacaklarını, ancak Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması durumunda AB üyesi olarak kalmayacağını kaydetti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Katalonya’da 1 Ekim’de yapılacak bağımsızlık referandumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Juncker, referandumdan çıkacak sonuçlara saygı göstereceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı. “Daha önce de İspanya anayasa mahkemesinin ve İspanya parlamentosunun kararlarına saygı duyacağımızı belirttik. Katalonya’da yapılacak bağımsızlık referandumundan evet çıkarsa, bizler sonuçlara saygı göstereceğiz. Ancak Katalonya oylamadan sonra yeniden kısa süre içinde Avrupa Birliği üyesi olamayacak.”