AB Komisyonu Başkan Yardımcısı: Türkiye için vizesiz seyahat mümkün olmayabilir

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, vize konusunda bütün şartlar yerine getirilmezse, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üye ülkelerinde vizesiz seyahat etmelerinin mümkün olmayacağını açıkladı.

Radikal’in haberine göre, AB Komisyonu toplantılarından sonra açıklama yapan Timmermans, “Türk Vatandaşlarının Avrupa’da vizesiz seyahat edebilmeleri için istenilen bütün şartları yerine getirilmesi gerekmektedir. Türkiye sürecin daha hızlı ilerlemesi için, haziran ayından önce istenilen ve anlaşılan bütün şartları yerine getirmelidir. Haziran 2016 yılında Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilmeleri için Türkiye’nin fazla çaba harcaması gerekmektedir. Bütün şartlar yerine getirilmezse, Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde vizesiz seyahat etmeleri mümkün olmayacaktır” dedi.

Timmermans ayrıca Türkiye ile açılması gereken bazı fasıllar olduğunu ve Kıbrıs Rum yönetiminin müzakereleri bloke etmeyi sürdüreceklerine dair daha önce açıklama yaptığını söyledi.