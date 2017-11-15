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Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu Almanya'yı şikayet edecek

Alman basınında yer alan habere göre AB Komisyonu Almanya’yı çok sayıda kent ve bölgedeki hava kirliliği nedeniyle Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etmeye hazırlanıyor.

15 Kasım 2017 16:08

Stuttgarter Zeitung adlı gazetede AB Komisyonu'nun bazı kent ve bölgelerindeki hava kirliliği nedeniyle Almanya hakkında 7 Aralık'ta Avrupa Adalet Divanı'na şikayette bulunmayı planladığı bildirildi.

Almanya Çevre Bakanlığı sözcüsü de "AB Komisyonu'nun 7 Aralık'ta bu konuda bir karar alınması yönünde tavsiyede bulunacağını federal hükümete bildirdiğini" açıkladı. Adalet Divanı'nın şikayeti yerinde bulunması durumunda Almanya'nın para cezası ödemesi gündeme gelebilecek.

Mavi Plaka uygulaması

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin Ulaştırma Bakanı Yeşiller Partili Winfried Hermann, söz konusu şikayetten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Hermann "Atmosferin temiz tutulması için somut önlemler alınmasının ve Berlin'in Mavi Plaka için yeşil ışık yakmasının zamanı çoktan geldi" diye konuştu.

Baden-Würtemberg Eyaleti'nde 2016 yılında Mavi Plaka uygulaması kararı alındı. Buna göre otomobil egzozlarından çıkan zararlı nitrik asit emisyonu daha az olan araçlara mavi plaka verilmesi ve yerel yönetimlerin uygun gördüğü alanlara trafiğe sadece mavi plakalı araçların girebilmesi öngörülüyor.

Eyaletin Yeşiller Partili Başbakanı Winfried Kretschmann'ın bulunduğu Baden-Württemberg Eyaleti bu uygulamanın Almanya'nın genelinde yaygınlaştırılmasını istiyor.

AB Komisyonu 2015 yılının Haziran ayında da Almanya'da nitrik asit emisyonlarının ülkenin birçok ana ulaşım merkezlerinde yapılan ölçümlerde yıllık ortalama sınırın üstüne çıkması nedeniyle Almanya hakkında mevcut sözleşmeleri ihlal ettiği gerekçesiyle işlem başlatmıştı.

dpa/ÇA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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