AB Komisyonu Başkanı yeni varyant üzerine vatandaşların acilen aşı olması gerektiğini ifade etti

Koronavirüs'ün Omicron varyantının Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinde görülmesi üzerine, çeşitli Avrupa başkentlerinde kırmızı alarm verildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni varyantın yayılmasını durdurmak hedefiyle AB vatandaşlarını acilen aşı olmaları gerektiğini söyledi.

Yeni varyant, şu ana kadar Fransa, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Almanya ve Belçika'da görüldü.

AB, Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke olan Güney Afrika ile hava ulaşımını askıya aldı.

Von der Leyen, Omicron varyantının sonuçlarını belirlemek için bilim insanlarının üç haftaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bu üç haftalık zaman dilimini çok iyi kullanmamız lazım" diyen AB Komisyonu lideri, "Her şeyden önce, en önemli önceliğimiz aşı olmak ve bunu da mümkün olduğunca hızlandırmak!" dedi.

Geçen yaz AB Komisyonu, BioNTech-Pfizer ile 1.8 milyar doz Koronavirüs aşısı için bir sözleşme imzalamıştı. Sözleşmeye göre, BionTech'in yeni bir varyantın kontrolden çıkması durumunda 100 gün içinde modifiye edilmiş etkili bir aşı sunması gerekiyor.