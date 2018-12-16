AB Komisyon Başkanı Juncker, önüne geleni öptü

Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, liderlere zor anlar yaşattı.

AB zirvelerinde adından söz ettiren Juncker yine çok konuşuldu.

Juncker, çıkan lideri öptü.

Juncker'in öptüğü liderler bir anda neye uğradığını şaşırsa da belli etmemeye çalıştı.

Ortaya komik kareler çıkarken, bazıları Juncker'in toplantı öncesi alkollü olduğunu öne sürdü.

Daha önce de kameralara şarhoş yansımıştı

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, alkol problemiyle öne çıkan bir isim. Her ne kadar siyatik ağrı rahatsızlığının bulunduğu belirtilse de ciddi manada alkol alışkanlığı bulunduğu belirtiliyor.

Özellikle AB zirvelerinde yaptığı ilginç ve şaşırtıcı davranışlarla bilinen Juncker daha önce de tuhaf hareketler yapmıştı.