'AB, Kıbrıs'ı feda edecek kadar önemli değil'

T24 -

'İngiltere'den Türkiye'ye AB sürecinde açık destek var'

'Kıbrıs konusunda binlerce adım öndeyiz'

'AB için Kıbrıs feda edilmez'

"Küresel Strateji Forumu" adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği "Türkiye'nin Yükselen Network Dünyasındaki Rolü" başlıklı seminere katılmak için Londra'da bulunan Bağış, temaslarına ilişkin Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenledi.İngiliz Parlamentosu Lordlar Kamarası'nda düzenlenen seminerden bahsederek konuşmasına başlayan Bağış, "Görünen şu ki, Türkiye'nin artan siyasi ve ekonomik gücü Londra'da da önemseniyor" dedi.İngiltere'nin Türkiye'nin AB sürecine "alenen destek veren" ülkelerin başında geldiğini kaydeden Bağış, İngiltere'deki bütün siyasi partilerin bu konuda hem fikir olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bağış, "İngiliz İstinaf Mahkemesi'nin geçen ay Orams davasına ilişkin kararının" hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:"Adada çözümü kimin desteklediği, kimin engellediği, kimin ipe un serdiği çok açık ve net ortadadır. İstedikleri kadar, istedikleri ülkede başlarını kuma gömsünler, gerçekleri gizleyemezler. Güneş balçıkla sıvanmaz, herşey ortadadır."Kıbrıs konusunda "Biz şu anda bir adım değil, binlerce adım öndeyiz" diyen Bağış, Türkiye ve KKTC'nin her zaman çözümden, barıştan, entegrasyondan yana her türlü adımı attığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ama her önerimize itiraz eden, her girişimi engellemeye çalışan tarafın da kim olduğunu bütün dünya gördü. Çok şükür adadan tek bir askerimizi bile çekmeden, bir karış da toprak vermeden bütün uluslararası algıyı değiştirebildik. AB, Türkiye için önemli bir süreçtir ama Kıbrıs'ı feda edecek kadar da önemli değildir."Türkiye'nin potansiyelinin ortada olduğunu, AB'ye getireceklerinin alacaklarından çok daha fazla olduğunu belirten Bağış, "O yüzden Avrupalıların da iyi hesap etmeleri lazım. Yani İngiltere'deki bir mahkeme kararının, iktidar-muhalefet hiçbir ayrım yapmadan, asker-sivil hiçbir fark gözetmeden, kadın-erkek hiçbir görüş ayrılığı olmadan, tamamen toplumun bütün kesimlerinin ortak noktası olan, milli bir davamız olan Kıbrıs konusunda Türkiye'nin kararını değiştirmesini kimse beklemesin. Türkiye bu süreçte çözümden yana tavrını sürdürmeye devam edecektir" diye konuştu.Bağış, bir gazetecinin KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu'nun yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilmesinin beklendiğini söylemesi ve konuyla ilgili sorusu üzerine "KKTC vatandaşları kim tarafından yönetilmek isterlerse, biz ona saygı duyarız" dedi."Türkiye'nin batıdan çok doğuya yöneldiğine" ilişkin görüşlerin anımsatılması üzerine de Bağış, "Bugün Türkiye'nin doğunun en batılı, batının en doğulu ülkesi olmasının en hissedildiği dönemin yaşandığını" kaydetti.