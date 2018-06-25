AB / Katainen: AB ve Çin kurallara dayalı bir düzene inanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Haziran (DHA) – Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Çin ve AB’nin “kurallara dayalı bir düzene” inandığını söyledi.

AB ve Çin yetkilileri, çok yönlü bir yaklaşımla ticari bağlarını güçlendirdiği söylenirken, Katainen, CNBC’ye verdiği röportajda, “Gerçekten büyük bir ilerleme gösterdiğimizi düşünüyorum. Çin ve AB, çok yönlü yönetime ve kurallara dayalı bir dünya düzenine inanıyor” dedi.

Katainen Brüksel ve Pekin’in konuya ilişkin devam eden görüşmelerin ardından “ileriye doğru ilk adımı” attığını belirtirken, 2013 yılında başlayan yatırım anlaşması müzakereleri kapsamında konunun gelecek haftalarda düzenlecek olan zirvede yeniden gündeme geleceğini söyledi. Katainen:

“Bir haftalık bir süre içinde AB ve Çin’in yatırım anlaşması kapsamında piyasa erişimi teklifleri takası gerçekleştirmelerine karar verdik.”

“Belirli sebeplerden ötürü çok yönlü bir ticaret sisteminde karar kıldık ve Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) de yenileme yolunda adımlar atmaya karar verdik.

“Herhangi bir konuda spekülasyon yapmak istemiyoruz fakat bu tarz tek yönlü ve tehlikeli bir durum söz konusu olduğunda duruma uygun karşılık vermek isteriz.

Trump alüminyum ve çelik ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı, biz de uygun bir şekilde karşılık verdik.”