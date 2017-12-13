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Dünya

AB kamyon ve otobüs sürücülerinin eğitimlerinde değişime gidiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, profesyonel kamyon ve otobüs sürücülerinden talep edilen hususlar konusunda yeni bir karara vardı

13 Aralık 2017 15:08

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, profesyonel kamyon ve otobüs sürücülerinden talep edilen hususlar konusunda yeni bir karara vardı.
AB Bakanlar Konseyi Avrupa Parlamentosu\'yla vardığı ortak kararda, AB genelindeki profesyonel kamyon ve otobüs sürücülerinin alması gereken modernleştirilmiş eğitim gereklilikleri hakkında geçici bir anlaşmaya vardı. Yayınlanan açıklamada, sürücülerin başka bir AB ülkesinde çalışabilmeleri için talep edilen gerekliliklerin yanında, bir sürücünün çalışabilmesi için gereken minimum yaş sınırı ve bu yaş sınırı kapsamında talep edilen gerekliliklerin istisnasına yer verildi.
Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı  Kadri Simson varılan anlaşmayla ilgili, \"Bu anlaşma, şu ana kadar çok iyi işlemiş olan yönergeye yapılan bir bakım niteliğindedir. Yapılan bu değişiklikle araç kullanımının güvenlik ve çevresel yanlarına ışık tutmaya çalışıyoruz. Gerekli niteliklerin tanınması da sürücülerin iş ve seyahat kapsamında diğer AB ülkelerine geçişini kolaylaştıracaktır\" dedi.
Anlaşma kapsamında C ve D tipi ehliyeti olan profesyonel sürücülerden istenen vasıfların dahilinde olan periyodik eğitimlerin bir kısmı değiştirilecek ve onarılacak.

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