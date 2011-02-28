-AB: KADDAFİ PETROLÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ BRÜKSEL (A.A) - 28.02.2011 - Avrupa Birliği, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin ülkedeki petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolünü kaybettiğini bildirdi. Enerjiden sorumlu AB Komisyonu üyesi Guenther Oettinger yaptığı açıklamada, ''Kaddafi petrol ve doğalgaz sahaları üzerindeki kontrolünü kaybetti'' dedi. Oettinger, ülkedeki petrol ve doğalgaz sahalarının büyük bölümünün kontrolünün bölgesel ailelerin ya da ayaklanma ve kaos sonucu ortaya çıkan bölgesel liderlerin ellerinde olduğunu söyledi. Libya'daki ayaklanmanın diğer Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelere yayılabileceği endişesi petrol piyasasında tedirginlik yaratarak petrol fiyatlarının artmasına ve küresel ekonomideki toparlanmaya zarar verebileceği kaygılarına sebep olmuştu.