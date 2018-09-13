AB / Juncker: Büyük küresel bir aktör olmak zorundayız

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin durumunu değerlendirdiği geleneksel yıllık konuşmasında, AB\'yi küresel sorunlara karşı uyardı.

Avrupa\'nın uluslararası alanda daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Juncker, \"Büyük küresel bir aktör olmak zorundayız\" dedi.

Juncker Strasbourg\'daki Avrupa Parlamentosu\'nda yaptığı konuşmada, dolara karşı Euro Bölgesi\'nin para birimi olan euronun güçlendirilmesini ve Avrupa\'nın dış politikasıyla ilgili kararların çoğunluk ile alınması sağlanarak daha etkili olması gerektiğinin altını çizdi.

\"Artık Avrupa egemenliğinin zamanı geldi\" diyen Juncker, \"Bunu bizden isteyen dünya politikası\" dedi.

Avrupa\'nın \"ticaret ve kur savaşları sürdürenlerle\" arasına çizgi çekmesi gerektiğini belirten Juncker, ABD Başkanı Trump\'ın \"Önce Amerika (America First)\" politikasını da eleştirdi.

Juncker, AB\'nin iklim değişikliği ve terörizm gibi küresel sorunlara çözüm bulması gerektiğini, Suriye sorununda da sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.