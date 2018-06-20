AB: İyi vize geçmişi olanlara beş yıla kadar vize verilebilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran (DHA) – Avrupa Konseyi vize yasasında bazı değişiklikler öngören bir tasarıyı kabul etti. Yeni yasanın AB vize politikalarını modernleştirmesi, güvenlik koşullarını iyileştirmesi, sığınmacılarla ilgili zorluklara mücadelede enstrümanları artırması ve seyahat edenlerin şartlarını iyileştirmesi öngörülüyor. Yasaya göre iyi bir vize geçmişi olanlara kademeli olarak bir yıldan beş yıla kadar vize verilebilecek.

Açıklamaya göre yeni yasanın resmi yollardan seyahat edenlere sağladığı daha hızlı ve net prosedürlerden bazıları ise şöyle:

Vize başvurularının seyahat tarihinden en fazla altı ay en az 15 gün önceden yapılması

Başvuru formunun doldurulması ve imzalanmasının elektronik ortamda mümkün olması

Seyahatte birden fazla üye devlet olduğu durumlarda hangi üyelerin başvuruyu incelemekle yetkili olduğunun daha net tanımlanması

Düzenli seyahat eden ve pozitif bir vize geçmişi bulunan kişilere çoklu girişli vize verilmesi ve verilen vizenin kademeli olarak bir yıldan beş yıla kadar yükseltilmesini öngören, uyumlaştırılmış bir yaklaşıma geçilmesi

Bunların yanında, üye devletlerin vize süreçlerinin masraflarını daha iyi karşılamaları için vize ücretinin 80 euroya yükseltilmesine karar verildi. Bu ücret her üç yılda bir ihtiyaca göre revize edilecek.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre tasarıyla birlikte Konsey Başkanlığı hemen Avrupa Parlamentosu’yla görüşmelere başlayacak.

Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın İçişleri Bakanı Valentin Radev konuya ilişkin açıklamasında “Sığınmacıların etkin bir şekilde yönetimine söz hakkı olmayan kişilerin geri gönderilmesini sağlamak da dahildir” dedi ve ekledi:

“Yeni vize yasası kendi vatandaşlarını geri almak istemeyen üçüncü ülkelere daha iyi tepki verilebilmesi için bir enstrüman daha sağlıyor.”

Yeni yasa sığınmacı sorununa yönelik de bazı düzenlemeler getiriyor. Özellikle üçüncü ülkelerin geri kabulünde işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayan yasa, vize politikalarının geri kabulü destekleyecek bir mekanizma ile çalışmasını öngörüyor.

Yasanın getirdiği yeni bir mekanizma, AB üyesi ülkelerde yasadığı yollarla yaşayan bir sığınmacı, üçüncü bir ülke tarafından geri kabul edilmediğinde bir kaldıraç olarak kullanılacak.

Avrupa Komisyonu üçüncü ülkelerin geri kabule ilişkin işbirliğini düzenli olarak değerlendirecek. Bir ülke işbirliği yapmadığı takdirde kısıtlayıcı vize önlemleri ve vize ücretleri uygulayarak Konsey vize politikalarını sığınmacı sorunsalının çözümünde kullanacak.