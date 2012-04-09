AB: İran'la nükleer müzakereler İstanbul'da yapılacak

İran'la nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılması büyük ölçede netleşti. İran ve Avrupa Birliği bu yönde konuşurken, Türkiye'den son açıklama henüz yapılmadı.

İran devlet televizyonu Press TV ve Fars Haber Ajansı, gelecek haftaki müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlandığını duyururken, Tahran yönetiminin bu açıklaması Çin'de bulunan Başbakan Erdoğan'a soruldu ve Erdoğan, bunun henüz teyit edilmediğini söyledi.

Başbakan bu ifadeleri kullandıktan saatler sonra Avrupa Birliği'nden teyit açıklaması geldi. Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, müzakerelerin 14 Nisan'da İstanbul'da yapılması için anlaştıklarını duyurdu.

Bazı İranlı yetkililer, geçen hafta, Türkiye'nin Suriye tutumu nedeniyle müzakerelerin İstanbul'da yapılmasına karşı çıkmış ve adres olarak Irak, Suriye, Lübnan ve Çin gündeme gelmişti.

Müzakerelerde İran, nükleer krize çözüm bulmak için Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD ve Almanya’yla masaya oturacak.

İstanbul'daki görüşmelerde batılı ülkelerin Tahran'dan, zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 20 oranında durdurmasını isteyeceği belirtiliyor. İran'dan Kum kenti yakınlarında yerin altına yeni inşaa ettiği nükleer tesisi kapatması da talep edilecek. İran'a saldıracağı iddiaları ortaya atılan İsrail'in de ilk aşamada bu taleplerin yerine getirilmesine sıcak baktığı kaydediliyor.

İran'ın bu talepleri yerine getirmesi halinde batılı ülkelerin uyguladıkları bazı yaptırımları kaldırabileceği vurgulanıyor.