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Dünya

İran, nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını kabul etti

İran'ın 5 artı 1 ülkeleriyle yapmayı planladığı nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılacağı duyuruldu

08 Nisan 2012 16:16

İran'ın, 5 artı 1 ülkeleriyle yapmayı planladığı nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılacağını doğruladığı duyuruldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise müzakerelerin İstanbul'da yapılacağının henüz teyit edilmediğini açıkladı.
 
İran'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile 13 Nisan'da yapacağı nükleer müzakerelerin, İstanbul’da yapılacağının doğrulandığı duyuruldu. Haberi, İran devlet televizyonu Press TV duyurdu. Açıklamada, 13 Nisan'daki müzakerelerin adresinin İstanbul olacağının doğrulandığı belirtildi.


Erdoğan: Teyit edilmedi


Başbakan Erdoğan, İran ile nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılacağı yönündeki haberlere ilişkin, ''Teyit edilmeyen bir konu üzerinde herhangi bir açıklama yapmamız doğru olmaz. Teyit edildiği anda zaten bunu hemen sizlerle paylaşırız. Şu ana kadar teyit edilmiş değil'' dedi.


'İkinci tur Bağdat'ta'


Fars haber ajansı ise İstanbul'daki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi halinde ikinci turun Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılması konusunda tarafların uzlaştığını kaydetti.

Geçen hafta, İran'dan bazı yetkililer, Türkiye'nin Suriye tutumu nedeniyle müzakerelerin İstanbul'da yapılmasına karşı çıkmıştı.


Şam önerilmişti


Müzakerelerin, Çin, Lübnan, Irak ve Suriye'de yapılması önerileri gündeme gelmişti.

Nükleer müzakerelerin Türkiye'de yapılmasına karşı çıkan İranlı üst düzey yetkililer, Türkiye'nin Suriye tutumu nedeniyle İran'la ayrıştığını ve İran'ın güçsüz bir pozisyonda gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, müzakerelerin farkllı bir yerde yapılmasını talep etmişlerdi.

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