AB ile Yunanistan'ın borç pazarlığından sonuç çıkmadı



AB Komisyonu, Yunanistan ile kreditörler arasında anlaşma sağlanması amacıyla devreye girmişti. Juncker'in girişimi bazı gözlemciler tarafından "uzlaşma için son şans" olarak nitelendirilmişti. AB Komisyonu sözcüsü, "taraflar arasındaki görüş ayrılığının aşılamadığını" açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, "Atina ile müzakerelerin başarısızlığa uğramadığını, görüşmelere yalnızca ara verildiğini" söyledi. Borç krizi müzakerelerine perşembe günü toplanacak Euro Grubu bünyesinde devam edilecek.

Borç silme talebi gündemde

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis borç silme talebini yeniden gündeme getirdi. Varoufakis, Alman Bild gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "borç tıraşına gidilmesi halinde yeni bir yardım programından vazgeçebileceğini" söyledi.

"Dünyaya bir kuyruklu yıldız da çarpabilir. Hiçbir ihtimali devre dışı bırakamazsınız" diyen Varoufakis, "Yunanistan'ın Euro Bölgesinden çıkmasının da ihtimaller arasında olduğunu" kaydetti.