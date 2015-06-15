T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

AB ile Yunanistan'ın borç pazarlığından sonuç çıkmadı

Borç krizinin çözümü için AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker'in yaptığı son girişim de sonuç vermedi. Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Yunanistan'ın Euro Bölgesinden çıkışını ihtimaller arasında saydı.

15 Haziran 2015 13:35


AB Komisyonu, Yunanistan ile kreditörler arasında anlaşma sağlanması amacıyla devreye girmişti. Juncker'in girişimi bazı gözlemciler tarafından "uzlaşma için son şans" olarak nitelendirilmişti. AB Komisyonu sözcüsü, "taraflar arasındaki görüş ayrılığının aşılamadığını" açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, "Atina ile müzakerelerin başarısızlığa uğramadığını, görüşmelere yalnızca ara verildiğini" söyledi. Borç krizi müzakerelerine perşembe günü toplanacak Euro Grubu bünyesinde devam edilecek.

Borç silme talebi gündemde

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis borç silme talebini yeniden gündeme getirdi. Varoufakis, Alman Bild gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "borç tıraşına gidilmesi halinde yeni bir yardım programından vazgeçebileceğini" söyledi.

"Dünyaya bir kuyruklu yıldız da çarpabilir. Hiçbir ihtimali devre dışı bırakamazsınız" diyen Varoufakis, "Yunanistan'ın Euro Bölgesinden çıkmasının da ihtimaller arasında olduğunu" kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Borç Komisyon Başkanı Jean Claude JunckerBakanı Yanis Varoufakis Yunanistan Euro BölgesindenKomisyonu YunanistanKomisyonuAvrupaParlamentosu Başkanı Martin SchulzEuro GrubuMaliye Bakanı Yanis VaroufakisAlman BildVaroufakisEuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24