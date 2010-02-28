AB ile vizenin kaldırılması için çalışmalar başladı

T24 - Türkiye, AB'nin T.C. vatandaşlarına uyguladığı vizenin önce kolaylaştırılması ve daha sonra tamamen kaldırılması için kolları sıvadı. Bu konu AB ile müzakerelerde "birinci madde" haline getirildi. Açıklamayı Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış yaptı.





Bağış, bunun için Dışişleri Bakanlığı'nda, Müsteşar Yardımcısı Ayşe Sezgin başkanlığında bir komisyonun oluşturulduğunu söyledi.



Bağış, "Amacımız en geç bir yıl içerisinde vizeler konusunda AB ülkelerinin elindeki bütün karşı argümanları yok etmek" dedi.



Vizesiz AB süreci şöyle işleyecek:



** Devlet, biyometrik pasaportla ilgili çalışmaları yeniden başlattı. 6 ay içinde durumun netleşmesi ve pasaportların verilir hale gelmesi bekleniyor.



** AB, "vize muafiyeti" için Sırbistan, Hırvatistan veya Makedonya gibi ülkelerle gerçekleştirdiği "Geri İade Antlaşması"nı Türkiye ile de imzalamak istiyor. Bu anlaşma Türkiye üzerinde AB ülkelerine kaçak giden üçüncü ülke vatandaşlarının iadesiyle ilgili. Önümüzdeki aylarda yoğun pazarlıklar yapılacak.



** Türkiye'nin bunun için sınır güvenliğini artırması ve yaklaşık 50 bin kamu çalışanından oluşan bir teşkilatı kurması gerekiyor. Aynı zamanda AB'nın sınır güvenliğini sağlayan "Frontex" ile uyumlu bir çalışma içine girildi.



** Son olarak vizeler konusunu da içine alan ve 1996'da başlatılan Gümrük Birliği'nin bugünkü şartlara uygun hale getirilmesi konusunda da çalışmalar başlatıldı.



** AB'den ilk aşamada bazı meslek gruplarına vize kolaylığı talep edilecek. Sonra da vizesiz döneme geçilmesi hedefleniyor.







