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AB ile Türkiye anlaştı, insan kaçakçıları indirime gitti

Basmane’nin ara sokaklarında, Ege kıyılarındaki sahillerde kaçış trafiği sürüyor

13 Mart 2016 09:25

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin mülteciler için uzlaşma masasına oturması, Balkan sınırlarının kapatılma kararı sonrası kaçakçılar indirime gitti. Yazın 1000 dolar civarındaki kaçış tarifesi 350-400 dolara kadar düştü.

Liderler büyük göç krizine çözüm ararken insan kaçakçılığının merkezi haline gelen Basmane’nin ara sokaklarında, Ege kıyılarındaki sahillerde kaçış trafiği sürüyor. 

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Çeşme’de mültecilere açık otellerin tamamına yakını Afgan göçmenle dolu. Çok az sayıda Suriyeli ve Iraklı var. Maryam kardeşinin eşi ve çocuklarıyla kaçakçılarla anlaşmalarını şöyle anlattı:

“Tam 9 gün yürüdük. İran’ı geçip Van’ın arkasından karlı dağlardan geldik. İnsan kaçakçıları yolda sınıra kadar bıraktı. Oradan da onlar aracılığıyla bizi buraya getirecek kaçakçılarla buluştuk. Çok yorgunuz. Küçük çocuklar hasta. Ancak Taliban vahşetinden bıktık. Sınırda sorun olduğunu biliyoruz. Bizim için Türkiye’de yaşamak imkânsız. İş yok, Suriyeliler gibi olanaklar yok. Yunanistan’a geçip şansımızı deneyeceğiz. Kaçakçı oteli, can yeleklerini botu ayarladı. Plastik bota binmek için kişi başı 400 dolar verdik. Şimdi az sayıda insan geçmek istediği için indirimli olduğunu söylediler.”
 

İnsan kaçakçısı anlatıyor

 

İşlerin yaza göre çok düştüğünü anlatan insan kaçakçısı A. “Düşüş yarı yarıya diyebilirim. Bunda kış başında yaşanan ölümlü kazaların etkisi çok. Bir de Avrupa ile yapılan anlaşma sonrası sınırlarda kalacaklarından, geri gönderileceklerinden korkuyorlar. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla Suriyelilere geçiş serbest" dedi.

 

Umut yolculuğu tarifesi

 

Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre:

Karayoluyla girenleri giriş noktasında karşılayanlar: 200-400 lira 

Karayoluyla çıkışlar: 1500-2000 Dolar (Sahte seyahat belgesinden, Meriç botla geçilecekse gibi faktörlere göre değişiyor)

Havayoluyla çıkış: 5 bin-8 bin Euro

Yük gemileriyle: 4500-6000 dolar

Bot ve tekneler: 350-1500 dolar 

Sürat teknesi ve yat: 2000-7000 dolar

Jet ski: Kaptanlı 5 bin-10 bin dolar/ Kaptansız 20-30 bin dolar


 

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