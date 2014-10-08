AB ile teknoloji yetkililerinden IŞİD toplantısı

Facebook, Twitter, Microsoft ve Google’dan yetkililerin, Avrupa Birliği ile IŞİD’le mücadele konusunda gizli bir toplantı gerçekleştireceği açıklandı. Çarşamba günü yapılacak “özel” yemekte internetteki aşırı uç görüşlerin nasıl engellenebileceği tartışılacak.



BBC’nin haberine göre, Lüksemburg’da gerçekleştirilecek toplantı hakkında detayların Çarşamba günü açıklanacağı ifade edildi. Hükümetlerin, IŞİD’in sosyal medyayı kullanımı konusunda endişelerini dile getireceği yemeğe, 28 Avrupa Birliği ülkesinden Bakanlar, Avrupa Komisyonu üyeleri ve teknoloji firmalarından temsilciler katılacak.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği ve İçişleri Bakanları, online radikalleşme hakkındaki ortak endişeler konusunda internet endüstrisinden büyük firmalarla diyalogu geliştirmek istiyor” ifadeleri kullanıldı. Toplantıya davet edilmemesi nedeniyle Ask.fm’in katılmayacağı bildirilirken, firmanın daha önce Temmuz’da yapılan görüşmede bulunduğu biliniyor.