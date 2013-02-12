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Politika

AB ile müzakerelerde, 22. fasıl açılacak

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Davutoğlu’na Avrupa Birliği ile müzakerelerde 22’nci faslı açacaklarını bildirdi

12 Şubat 2013 18:06

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği Fransa ziyaretinin çok önemli bir yönü ortaya çıktı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Davutoğlu’na Avrupa Birliği ile müzakerelerde 22’nci faslı açacaklarını bildirdi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Fransız diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fabius, bunun bir başlangıç olduğunu ve AB yolunda Fransa’nın daha yapıcı bir tavır alacağının göstergesi olduğunu dile getirdi.

AB-Türkiye müzakerelerinde görüşülen 35 başlıktan Fransa’nın tıkadığı "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" başlıklı 22’nci fasıl yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeleri kapsıyor.

22'nci fasıl 2007 yılında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde engellenmişti. Fransa'nın önünü tıkadığı bir diğer önemli başlık olan 17'nci faslın da Davutoğlu-Fabius görüşmesinde gündeme gelmiş olduğu tahmin ediliyor.

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