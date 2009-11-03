'AB ile koordineli hariket edin'

İşte "AP 2009 Genişleme Raporu" taslağının Türkiye bölümündeki ifadeler:

Avrupa Birliği, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesine genel anlamda olumlu yaklaşırken, Birlik içindeki bazı çevreler, Türkiye’nin bu girişimlerinin “Brüksel’le uyumlu bir çizgide gerçekleşmesi ve AB’nin çıkarlarını da gözetmesi” beklentisini güçlü biçimde dile getiriyor.

Özellikle İran’la olan ilişkilerin gelişmeye başladığı bir dönemde, Türkiye ve İran’ın çıkarlarını temel alan bu yakınlaşmanın ve Ankara’nın bölgesel bir aktör olarak ön plana çıkmasının, kimi AB ülkeleri ve kurumlarında soru işaretleri doğurmaya başladığı anlaşılıyor.

Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı İtalyan Hristiyan Demokrat Gabriele Albertini tarafından hazırlanan “AP 2009 Genişleme Raporu” taslağının Türkiye bölümündeki ifadeler, AB içinde güçlenmekte olan bu görüşü bir oranda ortaya koyuyor.

Habertürk’ün ulaştığı rapor taslağı, Türkiye’nin dış politikasının AB ile koordineli biçimde yürütülmesi çağrısında bulunuyor.

Avrupa Parlamentosu rapor taslağının, Ekim ayında Komisyon tarafından yayımlanan İlerleme Raporu’yla kıyaslandığında, dış politika açısından “farklı bir tonda” olduğu ve bu kapsamda “dış politikada eşgüdüm gereği” vurgusunun arttığı görülüyor.

Kilit önemdeki reformlarda muhalefet ve hükümet arasında bir konsensüs yakalanması gerektiğini de vurgulayan rapor taslağı, NATO-AB ilişkilerinde Türkiye’nin tutumunu eleştiren yaklaşımıyla da dikkat çekiyor.

İlk görüşmesi Çarşamba günü yapılacak olan ve önümüzdeki dönemde de sıkça tartışılacağa benzeyen Rapor taslağının Türkiye bölümündeki temel tespit ve çağrılar şöyle;

- TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMLU DAVRANMALI; ANKARA DIŞ POLİTİKADA AB İLE KOORDİNELİ HAREKET ETMELİ.

- ERMENİSTAN’LA PROTOKOLLERİN İMZALANMIŞ OLMASI OLUMLU ANCAK BU PROTOKOLLER YAŞAMA GEÇİRİLMELİ.

- ANKARA, BERLİN PLUS DÜZENLEMELERİNİ AŞAN KONULARDA NATO-AB İŞBİRLİĞİNİ BLOKE EDİYOR.

- TÜRK LİMANLARI RUM TAŞITLARINA AÇILMALI.

- TÜRKİYE, KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜM SÜRECİNE AKTİF DESTEK VERMELİ.

- KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DEMOKRATİK AÇILIM ÇABALARINDAN MEMNNİYET DUYULUYOR.

- AZINLIKLARIN DİNİ ÖZGÜRLÜKLERİ, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE KÜLTÜREL HAKLAR ALANLARINDA SINIRLI BİR İLERLEME SAĞLANABİLDİ.

- YARGI REFORMU STRATEJİSİ YAŞAMA GEÇİRİLMELİ.