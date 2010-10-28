-AB İLE İLİŞKİLERE MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEMİ TBMM (A.A) - 28.10.2010 - CHP, Türkiye-AB ilişkilerinin son 14 yıldaki gelişimi, bugünkü durumu ve geleceğine ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi. İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve arkadaşların imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in her vesile ile Türkiye'nin AB'ye üye olmasına karşı olduklarını açık biçimde ifade ettikleri, bu ''açıklamaların saygı ölçülerini aştığı'' dile getirildi. AB ülkelerinin, Türkiye'nin potansiyelini, 46 yıllık çabalarını ve özverisini görmezden geldiği, Türkiye'yi baskı altında tutarak daha fazla ödün almak için müzakerelere hazırlık gibi bir aşamaya olumlu yaklaştıkları iddia edilen gerekçede, ''ucu açık müzakere'', ''imtiyazlı ortaklık'' gibi başka hiçbir ülke ile ilişkilerde yer almayan birçok sınırlama ve kısıtlamanın Türkiye için gündeme getirildiği belirtildi. Önergenin gerekçesinde, özetle şunlar kaydedildi: ''Oysa, Türkiye'nin yıllarca tam üye olmak için katlandığı özveriler çok önemli ve ağırdır. Bunların başında Gümrük Birliği gelmektedir. Kısa süre sonra tam üye olacağını düşünerek Gümrük Birliğini kabul eden Türkiye, iç pazarını tamamen AB'ye açtığı gibi AB'nin ikili anlaşmalar yaptığı ülkelerle de Avrupa Birliğine benzer anlaşmalar yapmak zorunda kalmıştır. Türkiye, tam üyeliğin getirdiği olanaklardan yararlanmadan Gümrük Birliği yükümlülüğünü üstlenen tek ülkedir. Alman Cumhurbaşkanı Christian Wulff TBMM'de yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunun çözülmesini, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesini ve tartışmalı konuların gözardı edilmemesini talep etmiştir. İnsan haklarına saygıyı, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü sürekli olarak gündeme getiren AB ülkelerinin Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda, tam bir çifte standart uyguladıkları da yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye'ye karşı yapılan haksızlıklara bugüne kadar tepki göstermeyen Hükümetin bu davranışlara artık 'dur' demesi gerekir.'' Gümrük Birliği'nden sonra, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelerin objektif bir şekilde değerlendirilmesi için Meclis Araştırmasının gerekli olduğu vurgulan önergede, Türkiye-AB ilişkilerinin son 14 yıldaki gelişmesi, bugünkü durumu ve gelecekte nasıl gelişebileceğini incelemek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere ''Meclis Araştırma Komisyonu'' kurulması talep edildi.