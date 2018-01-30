AB ile ABD arasında ticaret restleşmesi: Bu kazananlar ya da kaybedenlerle ilgili değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesine yönelik olarak ticaret politikasını "son derece adaletsiz" olarak tanımladığı Avrupa Birliği’ni (AB) buna karşı koymakla 'tehdit' etmesi pek çok alanda ciddi problemler yaşanan Washington-Brüksel hattında yeni bir restleşmeye neden oldu.

Trump’ın İngiliz televizyonu ITV’ye yaptığı açıklamalarda, AB ile çok sayıda sorun yaşadığını ve bunun ‘büyük bir şeye dönüşebileceğini’ belirterek ticaret politikasını da hedefe yerleştirmesine Brüksel’den yanıt gecikmedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, ticareti bir tarafın kazancının diğerinin kaybı olduğu bir oyun olarak görmediklerini belirterek, “Bu kazananlar ya da kaybedenlerle ilgili değil. Biz AB’de ticaretin kazan-kazan şeklinde olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Ticaretin açık, adil ve kurallara dayalı olması gerektiğine de inandıklarını kaydeden Schinas, "AB, ihracatımızı etkileyecek ABD kaynaklı kısıtlayıcı ticari tedbirler karşısında hızlı ve gereğine uygun şekilde tepki göstermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Trump’ın, mevcut durumun açık şekilde AB’nin aleyhine sonuçlanacağını düşündüğünü ifade etmesi, ABD’nin önümüzdeki dönemde AB ile ticaret alanında radikal adımlar atabileceğinin ilk sinyalleri olarak algılandı. Trump açıklamalarında özellikle, ‘Amerikan mallarının AB pazarına girmekte zorluk yaşamasından, AB’nin ise ürünlerini vergisiz ya da çok az vergiyle ihraç edebilmesinden’ yakınmıştı.