AB ile 12 aylık takvim; ilk toplantı 13 Haziran'da

Brüksel’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AB yetkililerinin görüşmesinde ortaya koydukları 12 aylık yol haritasının detaylarına göre taraflar, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve mülteci anlaşmasının gereklerini yerine getirmek için yeniden işe koyulacak. 13 Haziran’da siyasi diyalog toplantısı siyasi direktörler düzeyinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB yetkililerinin Brüksel’de yaptıkları görüşmede ortaya koydukları 12 aylık yol haritasının detayları ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde AB ile yoğun görüşme trafiği başlayacak. Hürriyet gazetesinden Sevil Erkuş'un haberine göre, 13 Haziran’da siyasi diyalog toplantısı siyasi direktörler düzeyinde yapılacak. Temmuz ayında bakanlar ve komiserler düzeyinde siyasi diyalog toplantısı toplanacak. Bir süredir askıya alınan enerji diyaloğu ve ekonomi toplantıları da yeniden yapılacak.

Fon akışı ve göçmen alımı: Yol haritasına göre, AB-Türkiye arasında imzalanan 18 Mart göçmen anlaşması kapsamında 8 maddenin karşılanması için taraflar üzerine düşeni yerine getirecek.

Vize serbestisi konusu: Gündemin bir diğer konusu da, göçmen anlaşmasının maddelerinden biri olan Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize serbestisi uygulanmasıydı. AB yetkilileri, vize serbestisi diyaloğunun başlatılması için henüz yerine getirilmeyen 7 kriter konusunda topun Ankara’da olduğunu hatırlattılar.

Gümrük birliği süreci: Türkiye ile AB arasında mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için başlatılan sürecin hızlandırılması için mutabık kalındı.

Yeni fasıllar: Yeni fasılların açılmasını isteyen Türk heyetine, fasılları özellikle bloke etmediklerini hatırlatan AB yetkililerinin, "Ankara’nın fasıl açılış kriterlerini yerine getirmesi ve Türkiye’den olumlu haberler gelmesi durumunda bu sürecin de doğal olarak kendiliğinden işlemeye başlayacağını” vurguladığı belirtiliyor.

Tajani: İdam cezası gündemden düşmeli

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede önemli bir gündem maddesi de idam cezasının geri getirilmesi tartışmasıydı. AP Başkanı Tajani’nin, “Türkiye’nin önemini biliyoruz. Soğuk savaştan bu yana Avrupa’nın güvenliği ve istikrarına katkıda bulundunuz. Türkiye’nin AB’ye yaklaşmasını, üye olmasını istiyoruz. Ama sorumluluk sizde. İnsan hakları ihlalleri, özellikle idam cezası konusu gündemden düşmeli” mesajı verdiği belirtiliyor.