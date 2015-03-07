AB iklim hedeflerini belirledi



Avrupa Birliği ülkelerinin üzerinde anlaştığı iklim hedeflerine göre, AB 2030 yılına kadar sera etkisi yaratan zararlı gaz emisyonlarını 1990 yılındaki seviyenin yüzde 40 oranında aşağısına çekecek.

Avrupa Komisyonu'nun İklimden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete, Brüksel'de Avrupa Birliği çevre bakanlarının toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Bir uzlaşma sağladık ama bu kolay olmadı” dedi. Komiser, AB'nin hedeflerinin Birleşmiş Milletler İklim Sekreteryası'na da gönderildiğini belirtti. BM üyesi ülkeler, mart ayı sonuna kadar aralık ayı sonunda Paris'te düzenlenecek iklim konferansında değerlendirilmek üzere iklim hedeflerini BM'ye bildirmek mecburiyetinde. Avrupa Birliği, dünya genelindeki sera etkisi yaratan zararlı gaz emisyonlarının yüzde 9'undan sorumlu.

Büyük ekonomilerin sorumluluğuna vurgu

Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks, kararı memnuniyetle karşıalrken, büük ekonomilerin de bir an önce iklim hedeflerini belirlemesi gerektiğini söyledi. Fransa Çevre Bakanı Segolene Royal da Avrupa'nın iklime zararlı gaz emisyonlarının azaltılmasına kendi katkısını sağlayan ilk kıta olduğunu belirtti.

Çevre örgütü BUND ise AB'nin hedeflerini ‘yetersiz' buldu. Örgüt Başkanı Hubert Weiger, AB'nin ‘gereklilik ve olanaklara' uygun hareket etmediği eleştirisinde bulundu.

Zararlı gaz emisyonlarının yüzde 12'sini meydana getiren ABD, 2025 yılına kadar 2005 yılındaki seviyenin yüzde 26 ila 28'i oranında aşağısına çekmek istediğini duyurmuştu. Gaz emisyonunun yüzde 30'ndan sorumlu olan Çin ise 2030'dan itibaren emisyonları artırmama hedefi belirlemişti.