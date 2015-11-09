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Dünya
Deutsche Welle

AB içişleri bakanları sığınmacılar için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları, sığınmacı krizini görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

09 Kasım 2015 10:49


AB içişleri bakanları toplantısında sığınmacıları yeniden yerleştirme programının uygulanmasında karşılaşılan zorlukların ele alınması öngörülüyor.

Yeniden yerleştirme programı eylül ayında kararlaştırılmıştı. Program, İtalya ve Yunanistan'da bulunan yaklaşık 160 bin sığınmacının Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine naklini öngörüyor. Avrupa'ya İtalya'dan giriş yapan 19 Eritreli göçmen geçen ay İsveç'e transfer edilmişti. AB Komisyonu'nun verilerine göre yeniden yerleştirme programı kapsamında şimdiye kadar 130 dolayında sığınmacı başka ülkelere yerleştirildi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, sığınmacı krizi nedeniyle Schengen Bölgesi'nin ve AB'nin dağılması tehlikesi karşısında uyardı.

Tusk Almanya'dan daha fazla çaba istedi

AB Konsey Başkanı Donald Tusk, mevcut sığınmacı krizinin önüne geçilebilmesi için Berlin'den daha fazla çaba sarf etmesini istedi. Tusk Berlin'den özellikle AB dış sınırlarının korunmasına yönelik angajmanını artırmasını istedi.

"Yönetim sorumluluğu aynı zamanda diğer üye ülkelerle birlikte Avrupa dış sınırlarını da korumaktır" diye konuşan Tusk, "Eğer Almanya tarihi nedenlerden dolayı sınırlarında katı bir rejim oluşturmak istemiyorsa, bunu anlayışla karşılarım" ifadesini kullandı.

Berlin'de sığınmacı karşıtı gösteri

Öte yandan yabancı karşıtı tutumuyla dikkat çeken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) önceki gün Berlin'de hükümetin sığınmacı politikasını protesto etti.

Berlin polisinin verdiği bilgiye göre gösteriye 5 bine yakın Almanya için Alternatif Partisi (AfD) taraftarı katıldı. Göstericiler hükümetin izlediği sığınmacı politikasını protesto etti. "İlticanın sınırı olmalı - Merkel'e kırmızı kart" çağrısıyla yapılan gösteride, "Merkel gitmeli", "Biz halkız" sloganları atıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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