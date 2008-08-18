AB için 131 yasal düzenleme

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra hükümet sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek açıklama yaptı. Çiçek şunları söyledi:

"Daha önce iki ulusal program yapıldı. Bugünde AB'ye verilecek ulusal belge görüşüldü. Dört bölümden oluşan belgede, giriş, siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve üyelikle ilgili yükümlülükler vardır. Dört yıl içerisinde AB ile ilgili yapılacaklar belgede yer alıyor. 131 yasa değişikliği yapılması gerekiyor. 342 tane ikincil düzenleme var, tüzükler, yönetmelikleri içeriyor. Bir kısım siyasi kriterlerle ilgili olarak tabii olarak anayasa değişiklikleri olacaktır.



2008-2013 sulama eylem planı görüşüldü. Küresel ısınmaya bağlı dünyada kuraklık vardır. Eldeki su kaynaklarının uygun şekilde kullanılması için eylem planı hazırlandı. Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve taşkın koruma planları konuşuldu. GAP, Doğu Anadolu ve Orat Anadolu'yu ilgilendiren projeler gündeme geldi.



Kafkaslarda meydana gelen gelişmeler tartışılmıştır. Kafkaslarda bütün dünya dengelerini bozacak gelişmeler olmuştur. Türkiye kendi imkanları ile soruna çözüm bulabilmek için harekete geçmiştir. Başbakan'ın çatışmanın taraflarına ziyareti olmuştur. Çarşamba Azerbaycan'a gidecektir. Kafkaslar'da işbirliği yapılması için Türkiye etkin olacaktır.



Pakistan'da da önemli gelişmeler olmuştur. Müşerref'le ilgili henüz bize bir talep gelmedi."

