AB heyeti, Ahmet Türk ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kasrı Kanco'da eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

Berger ve Türk görüşme öncesi basına açıklamada bulundu. Türk, "Avrupa Birliği Büyükelçimiz ve Avrupa Birliği büyükelçilerimiz tarihi kentimizi ziyaret amacıyla buraya geldiler. Kendilerinin benimle bir görüşme talepleri oldu. Ortadoğu'daki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler herkesi ilgilendiren gelişmelerdir. Küçülen dünyamızda sorunlar tüm ülkelerin halklarının sorunları haline gelmiştir. Değerli misafirlerimizin Ortadoğu ile ilgili başka sorunlarla ilgili soruları olursa çok açık bir yüreklilikle yanıtlamaya hazırız" dedi.

Türkiye'nin kültürü ve güzelliklerinden çok etkilendiklerini ifade eden AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise, "Bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz Avrupa Birliği'ndeki diğer devletlerin büyükelçileri olarak 2 günü Mardin'de geçirmek üzere geldik ve gerçekten Türkiye'nin kültürü ve güzelliklerinden çok etkileniyoruz. Sizinle yapacağımız görüşmelerin olumlu geçeceğini bekliyoruz. Sizin engin tecrübelerinizi biliyoruz. Sizinle hem Ortadoğu'daki gelişmeleri hem de diğer konularla ilgili güzel bir görüşme olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden geçtiğimiz Kasım ayında alınan Ahmet Türk, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmış, Şubat ayında ise tahliye edilmişti.