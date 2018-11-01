AB havalimanlarına yapay zeka yalan dedektörleri geliyor

Gonca YAĞCI, (DHA)- AVRUPA Birliği, bazı havalimanlarında yolcuları hızlı ve etkin bir şekilde denetlemek için yapay zeka yalan dedektörleri kullanmaya başlayacak.

Yapay zeka sınır görevlileri, pilot havalimanı olarak belirlenen Macaristan, Litvanya ve Yunanistan havaalanlarında 6 ay süreyle test edilecek.

İborderCtrl adı verilen yeni kontrol sistemi, Macaristan’daki dört farklı kontrol noktasında uygulanacak.

Gizmodo.com websitesinin aktardığına göre, sanal sınır görevlilleri yolculara kontrol noktasını geçtikten sonra ‘Valizinizin içinde ne var?’, ‘Valizinizi açarsanız bana içinde ne olduğunu gösterin?’ ‘Yanıtlarınızın doğru olduğunu onaylayacak mı?’ gibi sorular yöneltecek.

Yeni sistemde yapay zeka kullanılarak yolcuların en belirsiz vücut hareketleri bile analiz edilecek ve her bir yanıt karşılığında puan verilecek. Ayrıca sistem, her yolcunun cinsiyetine, etnik kökenine ve konuştuğu dile göre ayarlanabilecek.

Testi geçen yolcular aldıkları bir barkod ile sınırdan geçebilecekler. Geçememeleri halinde sanal sınır görevlisi, durumu gerçek sınır polisine bildirecek.

Avrupa Komisyonu’nda konuşan projenin koordinatörü George Boultadakis, sınır noktalarındaki kontrolleri doğru ve etkili bir şekilde yapmak için teknolojilerini geliştirdiklerini belirtti. Boultadakis, iBorderCtrl sisteminin biyometrik ve biyolojik gösterge dolandırıcılıklarının ötesine geçecek veriler toplayacağını belirtti.

Söz konusu kontrol sisteminin sadece altı ay içinde ve belirli ülkelerde kullanıldığında Avrupa Birliği’ne 5 milyon dolara mal olması bekleniyor.