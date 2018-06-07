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Ekonomi

AB havacılıkta güvenlik için yeni bir yaklaşım uygulayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Haziran (DHA) – Avrupa Birliği Konseyi havayolu taşımacılığında güvenliğin sağlanması için önerilen kurallara ilişkin olarak yeni bir yaklaşım kabul ettiğini duyurdu

07 Haziran 2018 19:48

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Haziran (DHA) – Avrupa Birliği Konseyi havayolu taşımacılığında güvenliğin sağlanması için önerilen kurallara ilişkin olarak yeni bir yaklaşım kabul ettiğini duyurdu.
Konsey’e göre öneriler, AB’de etkin olarak görev alan AB ve diğer ülkelere ait hava yolu araçları arasında adil yarışmayı benimsemeyi hedeflerken, aynı zamanda AB genelinde birbirine bağlı koşulları korumayı amaçlıyor.
Bulgaristan Taşımacılık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Ivaylo Moskovski, AB kararını şöyle değerlendirdi:
“Hava ulaşımı teknolojik gelişmelere fırsat sağlaması, hem AB içinde, hem de dışında vatandaşlar için daha fazla istihdam ve bağlantı sağlaması yönleriyle AB ekonomisinin çok önemli bir parçasıdır.
“Karar uygulanmaya başlanınca, ticari aktivitelerin bulunduğu bölgelerdeki uluslararası düzeyin bir benzerini Avrupa havacılık sektöründe mümkün kılacaktır.”

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