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BBC Türkçe

AB: Halep'in düşmesi savaşı bitirmez

Suriye'de rejim güçleri Halep'in doğusunda ilerlerken, Batı'da Halep'teki savaşın ne zaman biteceği konuşuluyor.

03 Aralık 2016 20:33

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'nin Halep kentinin tamamen Beşar Esad yönetiminin eline geçmesinin savaşın bitmesi anlamına gelmeyeceğini söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 'Akdeniz Diyalogları' forumunda konuşan Federica Mogherini, "Halep'in düşmesinin savaşı bitirmeyeceğine eminim" dedi.

İtalyan ANSA haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin dün Roma'da İtalyan mevkidaşı Paolo Gentiloni ile görüşmesinde "Halep artık bitti, gitti" dediğini yazmıştı.

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Mogherini, Kerry'nin bu sözlerine yanıt olarak değerlendirilen açıklamasında şunları söyledi:

"Son günlerde duyduğum 'Halep artık gitti. Bir sonraki adıma bakalım' gibi sözlerin söylenmesini doğru bulmuyorum. Öncelikle, halen Halep'teki sivilleri korumak ve şehirden çıkmalarını sağlamak için insani koridorlar açmak, aynı zamanda insani yardımları içeri sokmak, devamında da çatışmaların durdurulması çağrısı yapmak yönünde politik sorumluluğumuz ve görevimiz var".

Mogherini, Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili olaraksa "Türkiye'nin Suriye politikasının son aylarda evrildiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Başlıca bölgesel güçler arasında, Suriye'nin geleceği konusunda ortak zeminde buluşma şansı olduğunu görüyorum" diyen Mogherini "Bu da bölgede halen yaşanan çok sayıdaki vekalet savaşlarının azalmasını ve birlikte yaşamanın bir yolunun bulunmasını sağlayabilir" diye devam etti.

Avrupalıların binlerce yıllık savaşlardan sonra bunu yapmayı öğrendiğini söyleyen Mogherini, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış içinde yaşamanın çıkarımıza olduğunu gördük. AB de böyle doğdu" dedi.

Akdeniz Diyalogları forumunun 'Suriye' konulu aynı panelinde konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da, Halep'te "korkunç bir savaşın" önlenebilmesi için "bir formül" bulunmasını umduğunu söyledi. De Mistura, "Bunun Noel-Yılbaşı dönemine kadar sona erecek korkunç bir savaş olacağını düşünüyordum. Umarım böyle bir savaş olmaz, bir çeşit formül bulunabilir" diye konuştu.

BM Temsilcisi, Halep'teki savaşın çok uzun süremeyeceğini belirterek "Gerçek şu ki, Halep o kadar uzun süre ayakta kalamaz" dedi.

Staffan de Mistura ayrıca El Nusra Cephesi'ne Halep'ten ayrılmaları çağrısı yaparak "El Nusra'ya bir çağrıda bulunmak istiyorum: Nereye isterseniz gidin ama Halep'te kalmayın" dedi.

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