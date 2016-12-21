AB Gümrük Birliği'nin genişletilmesine yeşil ışık yaktı

Türkiye ile sıkıntılı bir dönemden geçen AB, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının genişletmesi için müzakerelere başlamak istiyor. AB Komisyonu tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, Türkiye ile AB arasındaki yaklaşık 20 yıllık Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu için AB Konseyi’nden yetki talep edildi.

Açıklamada "AB-Türkiye ticari ilişkilerinin güncelleştirilmesi, 29 Kasım 2015 ve 18 Mart 2016 tarihlerinde yapılan zirvelerde mutabakata varılan AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her iki tarafında yararına kilit alanlarda derinleştirilmesi çabalarının önemli bir parçasıdır. Bu teklifle birlikte AB Komisyonu taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

1 Ocak 1996'te yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşmasının genişletilmesi, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016’da imzalanan mülteci anlaşmasının bir parçası idi. Anlaşma 2016 yılı sonuna kadar müzakerelere başlanmasını öngörüyordu.

"Demokrasiye saygı" vurgusu

Gümrük Birliği anlaşmasının, günümüz şartlarına uyarlanması hem AB hem de Türkiye tarafından gerekli görülüyor. Anlaşma mevcut haliyle sadece sanayi ürünlerini kapsıyor. Geleneksel tarım ürünleri ise bu anlaşmanın kapsamında yer almıyor. Anlaşmanın güncelleştirmesiyle, Gümrük Birliğindeki ürünlerin niteliği ve yelpazesinin tarım, hizmetler, sanayi ve kamu alanlarını kapsayacak şeklide genişlemesi hedefleniyor.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada "Demokrasi ile temel hak ve özgürlüklere olan saygı anlaşmanın önemli bir parçası olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, AB'nin 5'inci büyük ticari ortağı

Türkiye’nin Avrupa ticaret sistemine entegrasyonunu sağlayan Gümrük Birliği’ne dahil oluşu, 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma ile başladı. Böylelikle Türk sanayi ürünlerinin Avrupa’da serbest dolaşımı ve Avrupa ürünlerinin Türkiye’ye ithalatı konusunda yeni bir dönem başlamış oldu. Anlaşma ile üye ülkelerle Türkiye arasında ithalatta olduğu gibi ihracatta da gümrük vergileri ve harçlar yasaklandı. Ayrıca Türkiye, üçüncü ülkelerle ilişkilerinde topluluğun ortak gümrük tarifesini kabul etti.

Türkiye, AB'nin ticaret alanındaki en büyük 5'inci ortağı konumunda. AB ile Türkiye arasındaki ikili mal ticareti 1996 yılından bu yana dörde katlandı ve halihazırdaki ticaret hacmi yıllık yaklaşık 140 milyar euroye tekabül ediyor.

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dpa/Reuters/European Commission, BD/BÖ