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Deutsche Welle

AB: Gülen yapılanmasına terörist dememiz için sağlam kanıt lazım

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Gülen yapılanmasını terör örgütü olarak görmediklerini ve tutumlarını değiştirmek için "sağlam" bir kanıta ihtiyaç duyduklarını söyledi.

30 Kasım 2017 12:18

Avrupa Birliği, Gülen yapılanmasını terör örgütü olarak kabul eden Türkiye ile aynı görüşü paylaşmadığını ve bu tutumunu değiştirmek için "sağlam" bir kanıt sunulmasına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Reuters'a verdiği röportajda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demecinde Gülen yapılanmasına Türk hükümetinin verdiği isim olan "FETÖ" (Fethullahçı Terör Örgütü) kısaltmasını kullanan de Kerchove, "Biz FETÖ'yü bir terör örgütü olarak görmüyoruz ve AB'nin bu konudaki pozisyonunu yakın gelecekte değiştireceğine inanmıyorum" dedi.

"ByLock yeterli değil"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'de ByLock mobil uygulamasını kullandığı için tutuklanan kişilere de değinen De Kerchove, "Yalnızca bir uygulama indirilmiş olması gibi ikinci derecede öneme sahip kanıttan ziyade, bu kişilerin olaya müdahil olduğunu gösteren somut, sağlam verilere ihtiyaç var" dedi.

Başarısız olan darbe girişiminin arkasında Gülen yapılanmasının olduğunu savunan Türk hükümeti, aynı zamanda NATO müttefikleri ABD ve Almanya'yı darbe girişimini yeteri kadar kınamamış olmakla suçluyor.

15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de aralarında öğretmen, polis memuru ve gazetecilerin de olduğu yaklaşık 50 bin kişi Gülen yapılanmasıyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaklaşık 150 bin kişi ise işlerinden atıldı ya da görevlerinden uzaklaştırıldı.

DW/Reuters,BÜ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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