T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Hahn: Türkiye'ye çok sabır gösterdik

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Almanya'nın Türkiye'ye karşı tutumunun "anlaşılır" olduğunu söyledi ve ekledi: Hepimizin Türkiye'ye karşı büyük sabır gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin buna değer vermediği g

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Almanya'nın Türkiye'ye karşı tutumunun "anlaşılır" olduğunu söyledi.

Die Welt'e konuşan Avustralyalı siyasetçi, "Hepimizin Türkiye'ye karşı büyük sabır gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin buna değer vermediği görünüyor" dedi.

Türkiye'nin söylemlerinin aksine, giderek Avrupa standartlarından uzaklaştığını savunan Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra izlenen yolun buna işaret ettiğini belirtti.

İnsan hakları savunucularının tutuklanması, gazeteci, akademisyen, hakim, kamu görevlileri ve muhalif olanlara yönelik "şüpheli suçlamaların" kabul edilemez olduğunu kaydeden Avusturyalı Komiser Hahn, "Öteleme zamanı bitti" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel insan hakları savunucusu Alman vatandaşı Peter Steudtner'in "teröre destek verme" suçlamasıyla tutuklanması üzerine, Perşembe günü Türkiye'ye yönelik "sabır politikasının" sona erdiğini açıklamış, başta seyahat uyarısı olmak üzere, AB yardımları, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve Türkiye'ye yatırımlar gibi konularda bir dizi önlem açıklamıştı.

Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel de benzer suçlamalarla Türkiye'de cezaevinde tutuluyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise geçen hafta yaptığı açıklamada "Avrupa Ankara'ya elini uzatmaya devam ediyor. Ama Türkiye'nin de Avrupalı olma arzusunu ve temel Avrupa değerlerini benimsediğini göstermesi lazım" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa Komisyonu Genişleme Müzakerelerinden SorumluJohannes Hahn Almanya TürkiyeHepimizin TürkiyeTürkiyeKomisyonu Genişleme Müzakerelerinden SorumluWeltAvustralyalıAvrupaJohannes HahnTemmuzAvusturyalı Komiser HahnAlmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24