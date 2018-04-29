AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Hahn: Herkese düşüncesini söyleme fırsatı verilmeli

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk yetkililere ancak ifade özgürlüğüne saygı duyma çağrısı yapabilirim" dedi.

Hahn, Brüksel'de Avrupa Birliği'nin Güney Komşuları ile ilişkileri üzerine yaptığı bir bilgilendirme toplantı sonrası Türkiye ile ilgili gelen soruları yanıtladı.

Johannes Hahn, Türkiye'de medya ve gazeteciler eksenli olarak yaşananların endişe verici olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Ben Türk yetkililere ancak ifade özgürlüğünün ne olduğu konusunda açık olma ve buna saygı duyma çağrısı yapabilirim. Herkese düşüncesini söyleme fırsatı verilmeli.

"Ülke adeta kayarak, Avrupa değerlerinden uzaklaşıyor ve bu karşılıklı ilişkilerimize de yansıyor. "

Johannes Hahn, basın toplantısında Almanya Türkiye ilişkilerindeki gerginlikle ilişkili soruları da yanıtladı.

Hahn, Almanya'nın "sert tutumunun" anlaşılır olduğunu, sorunun nedenlerini anlamak ve çözmek konusunun Türkiye'ye düştüğünü söyledi.

Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesine haftasonu bir röportaj veren Hahn, "Hepimizin Türkiye'ye karşı büyük sabır gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin buna değer vermediği görünüyor" demişti.

Türkiye'nin söylemlerinin aksine, giderek Avrupa standartlarından uzaklaştığını savunan Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra izlenen yolun buna işaret ettiğini belirtmişti.