T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Hahn: Herkese düşüncesini söyleme fırsatı verilmeli

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk yetkililere ancak ifade özgürlüğüne saygı duyma çağrısı yapabilirim" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk yetkililere ancak ifade özgürlüğüne saygı duyma çağrısı yapabilirim" dedi.

Hahn, Brüksel'de Avrupa Birliği'nin Güney Komşuları ile ilişkileri üzerine yaptığı bir bilgilendirme toplantı sonrası Türkiye ile ilgili gelen soruları yanıtladı.

Johannes Hahn, Türkiye'de medya ve gazeteciler eksenli olarak yaşananların endişe verici olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Ben Türk yetkililere ancak ifade özgürlüğünün ne olduğu konusunda açık olma ve buna saygı duyma çağrısı yapabilirim. Herkese düşüncesini söyleme fırsatı verilmeli.

"Ülke adeta kayarak, Avrupa değerlerinden uzaklaşıyor ve bu karşılıklı ilişkilerimize de yansıyor. "

Johannes Hahn, basın toplantısında Almanya Türkiye ilişkilerindeki gerginlikle ilişkili soruları da yanıtladı.

Hahn, Almanya'nın "sert tutumunun" anlaşılır olduğunu, sorunun nedenlerini anlamak ve çözmek konusunun Türkiye'ye düştüğünü söyledi.

Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesine haftasonu bir röportaj veren Hahn, "Hepimizin Türkiye'ye karşı büyük sabır gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin buna değer vermediği görünüyor" demişti.

Türkiye'nin söylemlerinin aksine, giderek Avrupa standartlarından uzaklaştığını savunan Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra izlenen yolun buna işaret ettiğini belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa Komisyonu Genişleme Müzakerelerinden SorumluJohannes Hahn CumhuriyetBrüksel Avrupa Birliği Güney KomşularıTürkiyeHahn TürkiyeTürkHerkeseAvrupaHahnAlmanya TürkiyeAlmanyaDie WeltJohannes HahnTemmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24