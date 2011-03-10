-AB GENEL SEKRETERİ DE ADAY OLUYOR ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır, 12 Haziranda yapılacak genel seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Büyükelçi Bozkır, A.A'ya yaptığı açıklamada, 38 yıl 6 ay süreyle görev yaptığı devlet hizmetinden ayrılmanın "kendisi için kolay verilmiş bir karar olmadığını" belirtti. Bozkır, "Ancak, ülkemizin bütün dünyada birçok açıdan gerçekten gıpta ile izlendiği bir dönemde, bu noktaya gelinmesinin gerçek mimarı olan Sayın Başbakanımızın teveccühüne mazhar olmaktan ve böylesine önemli, sorumluluk ve özveri isteyen bir görevi üstlenebilecek olmaktan dolayı gurur ve heyecan duyuyorum" diye konuştu. Büyükelçi Bozkır, "Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda bugünkü iftihar edilecek düzeyinin de ilerisine taşıma hedefine ulaşılmasına, dış politika konusundaki deneyimimle TBMM çatısı altında hizmet etmek benim için bir onur olacaktır" dedi. -YALOVA VALİSİ ERBAY DA ADAY- Yalova Valisi Yusuf Erbay, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini bildirdi. Erbay, yazılı açıklamasında, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifa ettiğini belirtti. Ulusal basına yansıdığı gibi AK Parti'den aday aday olmayacağını ifade eden Erbay, şunları kaydetti: "Belirtilmesi gerekir ki aday adaylığım, son birkaç gündür ulusal basında çıkan bazı kaynağı anlaşılmaz ve gerçek dışı haberlerin aksine iktidar partisinden olmayacaktır. Bir tanesi, tek kişilik kararnameyle olmak üzere şahsımı iki kere görevden alan iktidar partisinden aday adayı olmam ya da o partinin beni aday göstermesi hayatın normal akışına aykırıdır." Erbay, vazifesi sırasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Valisi" olma bilincini ve onurunu taşımaya daima gayret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Güçlüden yana değil, haklıdan ve doğrudan yana tavır almayı ilke edindim. Bir yandan, 24 yıldır ülkeme hizmet amacıyla, hukukun üstünlüğü, kamu yararı, aklın ve vicdanın önderliğinde sürdürmeye çalıştığım ve çok sevdiğim mesleğimden ayrılmanın üzüntüsü; diğer yandan demokrasilerde ülkeye ve halka hizmet etmenin en önemli yollarından biri olan siyaset alanına adım atmanın heyecanı içerisinde olduğumu belirterek, görev yaptığım süre zarfında desteğini benden esirgemeyen Yalova halkına içten teşekkürlerimi sunuyorum."